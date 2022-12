Ratzinger, condizioni gravi ma stabili. Benedetto XVI monitorato dai medici 24 ore su 24

29 dicembre 2022 a

Le condizioni di salute di Benedetto XVI, Papa emerito, sono gravi ma per ora stabili. A dare la notizia è l'Agenzia Ansa, citando fonti "in contatto con l'ex monastero Mater Ecclesiae". Fonti secondo cui "la sua situazione non è cambiata rispetto alla giornata di ieri". Il Pontefice emerito è stato sotto controllo medico per tutta la notte e ovviamente il monitoraggio continuerà anche nelle prossime ore. Nato in Germania il 16 aprile 1927, Joseph Aloisius Ratzinger fu eletto il 19 aprile 2005 e lasciò il pontificato il 28 febbraio 2013, dopo sette anni e 315 giorni. Al soglio pontificio gli è succeduto Papa Francesco.

Papa Francesco chiede preghiere per Benedetto XVI: "È molto malato"

