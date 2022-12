Milano, maxi evasione dal carcere minorile: fuggono in sette, due ripresi e fuoco nelle celle

26 dicembre 2022 a

Sette detenuti sono evasi ieri pomeriggio dal cortile passeggi dell’istituto penale per minorenni Cesare Beccaria di Milano. Due sono stati ritrovati poche ore dopo (uno di loro si era rifugiato in casa della suocera) mentre successivamente non sono mancati i disordini con i vigili del fuoco intervenuti per spegnere le fiamme appiccicate da alcuni detenuti all'interno delle celle mentre in segno di protesta era stato occupato il cortile passeggio.

Pomeriggio di ordinaria follia dunque quello vissuto all'interno dell'istituto penale. "I fuggiaschi avrebbero approfittato dei lavori in corso, che perdurano da svariato tempo, per aprirsi un varco nella recinzione e poi scavalcare il muro di cinta. Immediate sono scattate le ricerche a opera della Polizia penitenziaria e delle altre forze dell’ordine, per ora senza esito", fa sapere il segretario generale Uilpa Polizia Penitenziaria, De Fazio. "Da qualche tempo molte delle problematiche che investono le carceri si ritrovano anche negli istituti penali per minorenni. In particolare, sono in vorticoso aumento i casi d’aggressione agli operatori, di sommosse e, come in questo caso, di evasione. Ciò è evidentemente imputabile a una serie di fattori che vanno dal sostanziale disinteresse della politica prevalente e dei governi alle vicende penitenziarie a scelte poco oculate, quale appunto l’innalzamento del limite d’età che consente la detenzione nelle strutture minorili, sulle quali per di più si abbatterà anche la scure della legge di bilancio in corso di approvazione con ulteriori tagli" spiega De Fazio.

"Alcuni degli altri detenuti hanno dato fuoco alle celle, un reparto detentivo è inagibile e senza luce. Sul posto sono presenti vigili del fuoco e altre forze di Polizia a supporto della Penitenziaria. Diversi Agenti di Polizia Penitenziaria sono rimasti intossicati e la situazione è ad altissima tensione" ha riferito Donato Capece, segretario generale del Sindacato autonomo polizia penitenziaria Sappe.

