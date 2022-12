Due ragazzi italiani uccisi in Germania: lei 20 anni, lui 23. Nuovo giallo dopo quello dello Yorkshire

23 dicembre 2022 a

Una nuova tragedia colpisce due giovanissimi italiani all'estero: dopo l'uccisione di Francesca Di Dio e del fidanzato Nino Calabrò nello Yorkshire, in Inghilterra, si apprende ora della morte violenta di altri due ragazzi, questa volta in Germania, ad Albstadt. Le vittime sono Christian Zoda, 25 anni, figlio di titolari di un ristorante e Sandra Quadra, 20 anni. A infittire il mistero, il fatto che la ragazza fosse scomparsa da qualche giorno. La polizia ha fermato un 52enne italiano. Indagini in corso. La notizia è riportata dal Corriere della Sera.

(in aggiornamento)

