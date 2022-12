Morto quarto ragazzo del drammatico incidente stradale di Alessandria

21 dicembre 2022 a

Ora il bilancio è drammaticamente completo: quattro morti. Come era accaduto nell'incidente stradale avvenuto in Umbria nelle settimane scorse. I decessi ora sono altrettanti anche per lo schianto che si è verificato a Cantalupo, in provincia di Alessandria, domenica 11 dicembre. L'Ospedale Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo, dove era ricoverato il giovane che non era morto subito, come gli altri tre, ha annunciato che è deceduto. Le sue condizioni neurologiche erano critiche già da alcuni giorni. "Ci uniamo al dolore della famiglia e dei parenti delle altre vittime coinvolte - si legge in una nota - L'altro paziente ricoverato in terapia intensiva è invece stato trasferito all'Ospedale Infantile, nella struttura di Chirurgia Pediatrica". Nello schianto avevano perso la vita tre ragazzi: un 15enne, un 21enne e un 23enne. A bordo della vettura viaggiavano in 7: il guidatore è stato arrestato per omicidio stradale, poiché risultato positivo all'alcoltest.

