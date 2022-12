Sequestrano e torturano un giovane per gelosia, quattro arresti

Christian Campigli 21 dicembre 2022 a

Una notizia che lascia sgomenti. Un atto di violenza tanto assurdo, quanto difficile non solo da giustificare, ma anche da comprendere. Una follia che non può e non deve restare impunita. Hanno sequestrato e torturato un ragazzo, loro conoscente, procurandogli ferite che lo hanno posto in pericolo di vita. Il motivo? Lo hanno accusato di avere avuto una relazione con la compagna di uno di loro.

Per questo quattro persone sono state arrestate dalla polizia a Catanzaro con accuse, a vario titolo, di tortura, lesioni personali aggravate, sequestro di persona, violenza privata, detenzione illegale di arma comune da sparo, rapina, reati tutti aggravati dall'utilizzo del metodo mafioso. I provvedimenti, come riporta l'agenzia di stampa Ansa, emessi dal gip su richiesta della dda del capoluogo calabrese, sono stati eseguiti dalla squadra mobile. L'ordinanza si fonda sulle indagini svolte dagli uomini in divisa della polizia, coordinati dalla dda, in seguito a una brutale aggressione avvenuta, in due distinte fasi, il 26 e 27 ottobre scorsi, nel quartiere nord di Catanzaro, nei confronti di un ragazzo, da parte di soggetti che evocavano l'appartenenza a un gruppo criminale.

Secondo la tesi accusatoria, la vittima, che frequentava da molto tempo i suoi aggressori, sarebbe stata accusata di aver avuto una relazione con la compagna di uno di loro. A quel punto i giovani malviventi lo hanno picchiato e minacciato con una pistola, dopo averlo portato in un casolare a Cavaglioti. Ma non basta: il giorno dopo, alle violenze, si son sommate autentiche sevizie, che hanno rischiato di trasformare la barbara aggressione in un omicidio. I malviventi, successivamente, hanno anche minacciato alcuni familiari della vittima affinché non sporgessero denuncia.

