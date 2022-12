Twitter, Elon Musk conferma: "Mi dimetto da amministratore delegato"

21 dicembre 2022 a

Elon Musk mantiene la parola: si dimette da amministratore delegato di Twitter, anche se per ora prende tempo. E' stato lui stesso a spiegarlo con un tweet: "Mi dimetterò da amministratore delegato non appena avrò trovato qualcuno abbastanza folle da assumere l'incarico". Due giorni fa era stato lui stesso a lanciare un referendum per chiedere agli utenti se doveva lasciare l'incarico. Il 57.5% ha votato a favore delle dimissioni, il 42.5% no. Aveva promesso che avrebbe rispettato l'esito del sondaggio e ora lo conferma. Il Financial Times spiega che tra i candidati ci sarebbe Sheryl Sandberg, ex direttrice operativa di Meta che ha trasformato l'azienda in un gigante della pubblicità digitale. Non è detto, però, che la manager sia disposta a guidare una compagnia piena di problemi. Altro nome è quello di Sarah Friar, ceo di Nextdoor, già direttrice finanziaria della società di pagamenti Block, creata dal cofondatore di Twitter, Jack Dorsey. Viene escluso, invece, un ritorno di Dorsey che si è dimesso due volte.

