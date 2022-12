Femminicidio, ammazza la compagna con un colpo di pistola alla nuca. Poi si costituisce portandosi le sigarette

20 dicembre 2022 a

Ancora un femminicidio. Uccisa con un colpo di pistola alla nuca dal compagno. L'uomo, Giovanni Carbone, 39 anni di Matera, ha sparato a Eliana Maiori Caratella, 41 anni originaria di Francavilla al Mare (Chieti). L'omicidio è avvenuto a Miglianico (Chieti). L'assassino si è costituito ai carabinieri di Ortona, presentandosi con alcune stecche di sigarette. Per lui, reo confesso, potrebbe scattare la premeditazione. Il 39enne si è avvalso della facoltà di non rispondere quando il pubblico ministero di Chieti, Lucia Anna Campo, lo ha ascoltato alla presenza di un avvocato d'ufficio. Si indaga sul movente. Fonti investigative confermano che la pistola con cui l'uomo, che non ha il porto d'armi, ha sparato è una Beretta calibro 9. Il 39enne si trova attualmente nel carcere di Lanciano (Chieti). La vittima, separata da circa 2 anni, viveva da qualche tempo nella villetta di Miglianico con Carbone e i 2 figli avuti dall'ex marito, al momento affidati al padre.

