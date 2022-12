Muore carbonizzato a 18 anni davanti agli amici: tragico incidente stradale

20 dicembre 2022 a

a

a

Ancora una tragedia della strada. Ancora un giovane che muore in un incidente. Stavolta il teatro del dramma è Caselle, nel Torinese. Un'auto con a bordo 4 ragazzi molto giovani si è schiantata contro un muro tra via Alcide Bona angolo via Fabbriche, prendendo fuoco. Il giovane alla guida, di soli 18 anni, è rimasto incastrato tra le lamiere morendo carbonizzato nel rogo: i tre amici sono invece riusciti a uscire, salvandosi, ma non hanno potuto fare nulla per aiutare l'amico, morto davanti ai loro occhi. I tre sopravvissuti sono ricoverati in codice giallo presso l'ospedale di Ciriè. L'incidente è avvenuto alle 3 del mattino. In corso le indagini per cercare di capire le cause del drammatico sinistro.

Tragico incidente stradale, camion contro moto: morti due ragazzi di 18 anni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.