Stromboli, nuovo trabocco di lava alle Isole Eolie

Ancora una eruzione. Nuovo trabocco di lava in corso nel vulcano nell'isola di Stromboli. Secondo l'Osservatorio di Catania dell'Istituto di geofisica e vulcanologia sembrerebbe che, in seguito alla recente frana, si sia instaurata un'attività di piccoli trabocchi di varia entità, dal cratere Nord, come nel caso dell'episodio che è ancora in corso. Ormai sono diversi anni che l'attività del vulcano si è intensificata. Le eruzioni ci sono sempre state, ma l'ultimo periodo è stato caratterizzato da eventi più intensi e anche più dannosi. Resta alta l'attenzione sul vulcano. (Foto di archivio).

