Covid, in Italia cento morti al giorno. Calano i nuovi casi, ma i ricoverati sono oltre 9mila

Il Covid continua a uccidere. In Italia più di cento morti al giorno. E' la Fondazione indipendente Gimbe a diramare le ultime statistiche relative al virus. Se diminuiscono contagi, purtroppo la stessa cosa non si può dire delle vittime e dei ricoveri. Negli ultimi sette giorni i decessi sono stati 719, una media di 103 al giorno rispetto ai 98 della settimana precedente. Aumento del 4.8%. Continuano a diminuire i nuovi contagi. Nella settimana dal 9 al 15 dicembre sono stati 174.630, mentre in quella precedente 221.324. "Si registra una flessione del -21,1%", spiega il presidente Nino Cartabellotta. Solo in Sardegna un aumento: +14,1%. In 13 Province si rileva un aumento (dal +0,3% di Sud Sardegna al +49,4% di Oristano), in 94 una diminuzione (dal -3,6% di Salerno al -36,9% di Prato). L’incidenza supera i 500 casi per 100.000 abitanti solo in sette Province: Rovigo (593), Fermo (559), Massa Carrara (535), Chieti (525), Vicenza (520), Ascoli Piceno (515), Padova (513).

Il ministro Schillaci: "Casi in calo ma dobbiamo impararci a convivere"

Stabili i ricoveri con sintomi (9.439 vs 9.215), in lieve calo le terapie intensive (321 vs 335). "Sul fronte degli ospedali – afferma Marco Mosti, direttore operativo della Fondazione Gimbe – si stabilizzano i ricoveri in area medica (+2,4%), mentre calano leggermente quelli in terapia intensiva (-4,2%). In termini assoluti, i posti letto Covid occupati in area critica, raggiunto il massimo di 347 il 12 novembre, sono scesi a 321 il 15 dicembre; in area medica, raggiunto il massimo di 9.764 il 12 dicembre, sono scesi a quota 9.439 il 15 dicembre. Al 15 dicembre il tasso nazionale di occupazione da parte di pazienti Covid è del 14,8% in area medica (dal 6,3% di Molise e Sardegna al 35,8% della Valle D’Aosta) e del 3,2% in area critica (dallo 0% di Basilicata e Valle D’Aosta al 6,9% del Friuli-Venezia Giulia). "In lieve calo il numero di ingressi giornalieri in terapia intensiva – puntualizza Mosti – con una media mobile a 7 giorni di 38 ingressi per giorno rispetto ai 40 della settimana precedente".

Stretta sui conti delle aziende ospedaliere e sanitarie. I direttori generali che sforano vanno a casa

Relativamente al vaccino, Cartabellotta fa notare che "considerato che la platea per la quarta dose non viene aggiornata da due mesi e la rendicontazione ufficiale comprende tutte le persone che ricevono la quarta dose, sia quelle incluse nella platea, sia quelle che la effettuano “su richiesta”, il tasso di copertura è certamente sovrastimato. In ogni caso ci avviciniamo al Natale con quasi il 72% di over 60 e fragili senza quarta dose". Continuano a diminuire anche i nuovi vaccinati. Dal 9 al 15 dicembre sono stati solo 872, il 17,8% nella fascia 5-11 anni.

Il 69% dei ricoverati positivi è in ospedale per altre patologie e non per il Covid. Calano le terapie intensive

