Tifosi violenti tra dorga, rapine e armi: 14 Daspo a Napoli

19 dicembre 2022 a

a

a

A Napoli tifosi violenti, ma non solo: associazione a delinquere, droga, lesioni, armi e rapine. Il Questore ha adottato quattordici daspo. Quattro provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive, per periodi dai 3 ai 4 anni, nei confronti di altrettanti tifosi napoletani, di 19, 26, 42 e 45 anni, indagati per associazione per delinquere, lesioni personali aggravate e porto di armi od oggetti atti a offendere in quanto presunti organizzatori di un’aggressione nei pressi di un bar di via dei Tribunali nei confronti di un tifoso olandese. In particolare, la notte dell'11 ottobre, prima dell’incontro di calcio Napoli-Ajax allo stadio Diego Armando Maradona, la vittima, inseguita da un gruppo di tifosi partenopei, aveva tentato di rifugiarsi nel bar ma era stata raggiunta e trascinata fuori da alcuni di essi che l’avevano poi colpita con calci, pugni e un’arma da taglio.

Aggressione alla sagra, scattano nove Daspo

Ancora, cinque provvedimenti, per periodi da uno a 4 anni, sono stati adottati nei confronti di altrettante persone, tra i 18 e i 44 anni, di cui 3 erano state denunciate per rissa il 16 giugno 2021, una era stata denunciata per porto di armi od oggetti atti a offendere il 23 maggio 2019 e un’altra era stata sottoposta a fermo di polizia giudiziaria lo scorso 27 ottobre per rapina. Altri 4 daspo, per periodi da uno a 4 anni, sono stati irrogati nei confronti di altrettante persone, tra i 22 e i 44 anni, di cui una è stata condannata per violazioni in materia di stupefacenti, una per rapina aggravata e lesioni personali e due per porto di armi od oggetti atti a offendere.

Incidenti dopo il derby con il Foligno, denunciati 12 tifosi della Narnese

Infine, un altro provvedimento, della durata di 5 anni, è stato emesso nei confronti di un 37enne napoletano che, in occasione di una manifestazione contro le misure di contenimento della pandemia da Covid-19, si era reso responsabile di gravi disordini e era stato denunciato per vari reati aggravati dalla finalità terroristica e dal metodo mafioso.

Danneggia un pannello e lo lancia in campo: un anno di Daspo a tifoso della Ternana

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.