Covid, il ministro Schillaci: "Casi in calo ma dobbiamo impararci a convivere"

"Se finirà? Dobbiamo imparare a conviverci ma l'importante è che non si tramuti nell'avere persone ricoverate in ospedale e in terapia intensiva: è il risultato che vogliamo ottenere e che stiamo già ottenendo". Così il ministro della Salute Orazio Schillaci intervistato da Mara Venier a Domenica In su Rai 1. "Il vaccino antinfluenzale e la quarta dose si possono fare nella stessa giornata e devo dire che dai dati dell'ultima rilevazione del ministero c'è un calo importante nel numero dei contagiati, stiamo scendendo del 20%: la pressione sugli ospedali è sempre sotto controllo. Possiamo guardare con fiducia e sereni alle feste". Sull'influenza il ministro ha spiegato che "quest'anno abbiamo avuto un'ondata di influenza molto importante anche con un anticipo stagionale" dovuta anche al fatto che "con due anni di Covid e mascherine era scomparsa. Devo dire che il trend nei giorni scorsi ha rallentato ma rinnovo l'invito alla vaccinazione soprattutto per gli anziani e i più fragili".

Il 69% dei ricoverati positivi è in ospedale per altre patologie e non per il Covid. Calano le terapie intensive

