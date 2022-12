Salute, il nuovo medico degli italiani è il dottor Internet: un cittadino su due usa la rete a fini sanitari

18 dicembre 2022 a

Il nuovo medico degli italiani? Si chiama dottor Internet. La rete ormai si è impadronita anche di una delle attività più delicate dell'uomo: la cura della salute. Nell'ultimo anno più di un italiano su due ha utilizzato il web per cercare informazioni mediche, quasi uno su tre ha consultato dalla rete i propri dati sanitari. Sono i dati che emergono dalle ultime stime dell'Eurostat, secondo cui nel 2022 il 90% delle persone di età compresa tra 16 e 74 anni nell'UE ha usato almeno una volta internet negli ultimi tre mesi, con una percentuale che variava dal 79% in Bulgaria al 98% in Lussemburgo. Internet ormai domina le azioni praticamente di tutti, così come gli smartphone e le relative applicazioni. Nel 2022 Internet è stato utilizzato principalmente per comunicare con gli altri, inviare/ricevere e-mail (77%), messaggistica istantanea (72%), trovare informazioni su beni e servizi (70%), telefonare o videochiamare (66% ) e guardare la TV o i video in streaming (65%).

La maggior parte delle persone ha utilizzato Internet anche per leggere siti di notizie/giornali online (64%), guardare contenuti video da servizi commerciali o di condivisione (61%), fare operazioni bancarie (60%), partecipare a social network (58%) e ascoltare la musica (54%). Il 52% delle persone ha riferito di aver utilizzato Internet per cercare informazioni sulla salute, la stessa percentuale registrata in Italia, mentre il 33% ha dichiarato di averlo utilizzato per fissare un appuntamento con un medico tramite un sito web, il 24% ha avuto accesso alle cartelle cliniche personali online - in Italia sono stati di più, il 28% - e un altro Il 18% lo ha utilizzato per accedere ad altri servizi sanitari tramite un sito o un'app invece di doversi recare in ospedale o visitare un medico.

Tra gli Stati membri dell'UE, la Finlandia ha registrato la percentuale più alta di persone che ha utilizzato Internet per attività legate alla salute, con l'81% delle persone che utilizza la rete per cercare informazioni sanitarie e il 79% che accede a cartelle cliniche personali online. A seguire Paesi Bassi (78%) e Cipro (73%). Al contrario, Romania (29%), Germania (37%) e Bulgaria (39%) hanno avuto le quote più basse di persone che utilizzano Internet per questo scopo. Per l'accesso alle cartelle cliniche personali online, la Danimarca ha registrato la seconda percentuale più alta di persone (66%) dopo la Finlandia, seguita dall'Estonia (59%). La Germania è stato lo Stato membro con la quota più bassa di persone che accedono a Internet per le cartelle cliniche con solo il 2%, seguita da Romania (8%) e Slovacchia (14%).

