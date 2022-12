Il Papa: "Dimissioni già firmate, lascio in caso di malattia. Presto una donna alla guida di un dicastero"

18 dicembre 2022 a

a

a

Il Papa ha già firmato le dimissioni per passare la mano in caso di "impedimento medico permanente". E' stato lo stesso pontefice a spiegarlo in una intervista al quotidiano spagnolo Abc. Racconta di aver già sottoscritto l'eventuale sua rinuncia, consegnandola al cardinale Tarcisio Bertone. “Ho già firmato la mia rinuncia – rivela – quando Tarcisio Bertone era segretario di Stato. Ho firmato la rinuncia e gli ho detto ‘in caso di impedimento medico o che so io, ecco la mia rinuncia. Ce l’hai’. Non so a chi l’abbia data Bertone, ma io l’ho data a lui quando era segretario di Stato”. Papa Francesco vuole che si sappia. Vengono ricordati anche Paolo VI e Pio XII “credo che anche lui l’abbia fatto”.

Compleanno Papa Francesco, Mattarella “Affettuosi auguri dagli italiani”

“E’ la prima volta che lo dico - aggiunge - Ora forse qualcuno andrà a chiedere a Bertone: Dammi quella lettera… – osserva sorridendo – sicuramente lui l’avrà consegnata al nuovo segretario di Stato. Gliel’ho data in quanto segretario di Stato”. Sulla domanda di una donna nominata alla guida di un dicastero, il Papa risponde positivamente: "È vero, ci sarà. Ne ho in mente una per un dicastero che si renderà vacante tra due anni. Non c'è nessun ostacolo a che una donna guidi un dicastero dove un laico possa essere prefetto".

Partiranno dall'Umbria i Re Magi che porteranno i doni a Papa Francesco. Mille folignati a San Pietro per l'Epifania

Da cosa dipende? "Se si tratta di un dicastero di natura sacramentale, deve essere presieduto da un sacerdote o da un vescovo - puntualizza - anche se si discute se l'autorità provenga dalla missione, come sostiene il cardinale Ouellet, o dal sacramento, come sostiene la scuola di Rouco Varela. E' una bella discussione tra cardinali, una questione che i teologi continuano a discutere".

Ucraina, Papa “Il Natale porti un raggio di pace ai bambini”

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.