Roma, tragico incidente stradale: camion contro moto, morti due ragazzi di 18 anni

17 dicembre 2022 a

Sono due ragazzi di 18 anni le vittime di un tragico incidente stradale avvenuto questa mattina sulla Circonvallazione Ostiense a Roma intorno alle 6:30. I due viaggiavano a bordo di una moto Honda SH che, per cause ancora da chiarire, ha impattato contro un camion Iveco Stralis. Il primo è morto sul colpo, il secondo giovane durante il trasporto in ospedale. I mezzi sono stati sottoposti a sequestro e l’autista del veicolo pesante verrà sottoposto ai test tossicologici. Sul posto gli agenti dell’VIII Gruppo Tintoretto della polizia locale di Roma Capitale per gli accertamenti.

