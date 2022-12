Terremoto, scossa di magnitudo 3.7. Epicentro in provincia di Messina

15 dicembre 2022 a

a

a

Una forte scossa di terremoto si è verificata in Sicilia, in provincia di Messina. Sisma di magnitudo 3.7, con epicentro nel territorio del comune di Floresta, piccolo paese con meno di cinquecento abitanti (profondità di 45 chilometri). Il terremoto è stato registrato dai sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle ore 19.19 ed è stato avvertito da numerosi cittadini. La zona è considerata a forte rischio sismico. Non si segnalano danni.

Forte scossa di magnitudo 4.6 alle Isole Eolie

