Cagliari, ciclista travolto e ucciso da pirata della strada

Un mezzo di trasporto ecologico, economico, salutare. Che sta diventando però assai pericoloso. Nelle grandi città, come nei piccoli centri abitati. Un uomo di sessant'anni, Giuseppe Incani, originario di San Gavino Monreale, ma residente a Quartu Sant'Elena, è stato travolto e ucciso da un'auto pirata all'altezza del centro commerciale Le Vele, tra Quartu e Quartucciu, ad un passo da Cagliari, mentre transitava in bicicletta.

Il suo corpo, come riporta questa mattina l'agenzia di stampa Ansa, è stato ritrovato poco dopo le una di questa notte da una ventunenne, che ha prontamente avvisato i carabinieri. Uno degli aspetti più incredibile dell'intera vicenda è che, nell'area del sinistro, non vi sono telecamere. Per fortuna, i rilievi tecnici sui frammenti di carrozzeria ritrovati hanno, in ogni caso, già consentito di individuare la marca, il modello e l'anno di costruzione dell'autovettura. Il conducente verrà denunciato nelle prossime ore per omicidio stradale e omissione di soccorso. Dopo essere stati allertati dalla giovane, gli uomini in divisa della stazione di Quartu e del Norm, sezione radiomobile hanno ritrovato la bici del sessantenne, danneggiata, riversa sul bordo del Viale Marconi, la strada che collega Quartu a Cagliari. Il corpo dell'uomo, invece, è stato ritrovato oltre il guardrail nel canneto che costeggia la carreggiata.

L'area, dove è presente un grande svincolo trafficato soprattutto durante le ore diurne, è sufficientemente illuminata grazie a diversi lampioni stradali. Sono stati due mesi nerissimi per chi usa le due ruote. Basti pensare che, da novembre, quella di questa notte è la quinta vittima che perde la vita in bicicletta, dopo essere stata travolta da un'automobile o da un camion.

