Muore sul lavoro: finisce in mare con l'auto di servizio

15 dicembre 2022 a

a

a

Ancora un incidente sul lavoro. Ancora una vittima. Questa mattina, giovedì 15 dicembre, tragedia nel porto di La Spezia: un uomo di circa 60 anni, operatore portuale, ha perso la vita cadendo in mare con l'auto nell'area di Calata Artom. L'uomo era alla guida del mezzo di servizio insieme a un collega quando, per motivi da chiarire, nello spostamento tra le aree dello scalo è precipitato in mare. Non si esclude l'ipotesi del malore. Sul posto i soccorritori: il collega frigorista che viaggiava con lui è riuscito a uscire dal mezzo nuotando fino alla banchina e mettendosi in salvo. L'auto è finita in mare con il parabrezza distrutto. I vigili del fuoco hanno recuperato il corpo senza vita dell'uomo all'interno dell'abitacolo. Il collega invece è stato soccorso e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea della Spezia in codice giallo. Non è in pericolo di vita. I rilievi sono affidati alla Polizia Scientifica. Lo scalo al momento è chiuso fino al termine delle operazioni.

Muore sul lavoro: era precipitato dal tetto di un capannone. Indagine della procura per omicidio colposo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.