Freddo, pioggia e neve: altri due giorni di pieno inverno al Centro e al Nord. Primavera al Sud

Freddo, neve, gelo al Nord e al Centro, mentre al Sud la situazione meteo è ben diversa. Italia divisa in questa prima parte del mese di dicembre. E nei prossimi giorni la situazione continuerà a essere la stessa, almeno secondo le previsioni del portale 3bmeteo.com. E' in arrivo, infatti, una nuova perturbazione. Di seguito le previsioni per i prossimi due giorni.

Meteo giovedì 15 Secondo 3mbetemo.com "condizioni in deciso peggioramento a partire dalle regioni di Nord-Ovest fin dal mattino in graduale spostamento verso Centro e Nord-Est durante la giornata. Il momento clou di questa ondata di maltempo si avrà tra il pomeriggio e la tarda sera. Al Nord sono attese nevicate fino a quote molto basse, 100-200m su Piemonte, Lombardia, Emilia occidentale e Trentino Alto Adige, oltre i 300-400 sulle Alpi orientali. Neve non esclusa anche a Milano. Previsti accumuli tra 5 e 15cm su Langhe e Monferrato, tra 3 e 5 cm a Torino, oltre i 20 cm sulle Alpi marittime. Piogge e temporali anche violenti tra Toscana e Lazio in serata, neve in montagna oltre i 1800m. Temperature molto basse al Nord, comprese tra -1°C e +5°C, oltre i 16-18°C al Sud".

Meteo venerdì 16 Maltempo soprattutto nel Centro Italia con piogge e temporali anche intensi tra "Toscana, Umbria e Marche". Piogge e rovesci sparsi nelle altre zone del Paese. Residue nevicate sulle Alpi. Temperature il leggero rialzo al Nord con massime comprese tra 3 e 8 gradi.

