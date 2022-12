Uccide i genitori poi confessa tutto ai carabinieri. Arrestato

Christian Campigli 14 dicembre 2022 a

a

a

Clamorosa svolta nel caso dei due coniugi uccisi in provincia di Agrigento. Nella notte il pubblico ministero Gloria Andreoli e il procuratore aggiunto Salvatore Vella hanno firmato il fermo di Giuseppe Sedita, trentaquattro anni, indiziato di aver ucciso i propri genitori. I congiugi, come riporta l'agenzia AdnKronos, Salvatore Sedita, sessantasei anni, e Rosa Sardo, sessantadue, sono stati trovati morti martedì pomeriggio. Il giovane è stato ricoverato nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Agrigento.

Martellate in testa alla moglie: il pm chiede il carcere per l'operaio che poteva uccidere. Commessa ancora in ospedale ma fuori pericolo

La procura del capoluogo siculo ha disposto sull'uomo degli accertamenti psichiatrici. Durante l'interrogatorio avrebbe proferito frasi senza senso. I carabinieri, che indagano sulla vicenda, hanno rintracciato ieri il trentaquattrenne mentre vagava a piedi per le strade del suo paese, Racalmuto. Al termine di un lungo interrogatorio avrebbe confessato il delitto. A trovare i corpi della matura coppia era stata l'altra figlia. Giunta nel loro appartamento dopo aver cercato invano di mettersi in contatto con il padre e la madre telefonicamente. Una volta aperta la porta di casa, tra il soggiorno e la cucina, si è trovata di fronte i loro corpi senza vita. E sangue ovunque.

Omicidio di Pistrino, si cercano indizi dal telefonino

Un delitto efferato che ha scosso la piccola comunità dell'Agrigentino. “Purtroppo nel nostro paese è successo un fatto criminoso. Un duplice omicidio consumatosi all’interno di un nucleo familiare - ha sottolineato il sindaco di Racalmuto, Vincenzo Maniglia - Ho avuto notizie da parte dell’arma dei carabinieri che il presunto colpevole è stato posto in arresto e, dunque, a disposizione degli inquirenti. Come sindaco e in rappresentanza della città, scossa da questa bruttissima vicenda, ringrazio tutti i carabinieri interessati nell’operazione per essere celermente intervenuti e avere tranquillizzato così la nostra comunità”.

Sparatoria Fidene, Campiti aveva con sé 170 proiettili e 6mila euro con il passaporto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.