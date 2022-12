Bimba di sette mesi in coma, positiva alla cannabis

14 dicembre 2022 a

Una bimba di appena 7 mesi è ricoverata all'ospedale dei Bambini di Palermo per aver assunto cannabis. Dall'inizio dell'anno è il 19esimo caso a Palermo. La piccola è arrivata al pronto soccorso in coma ed è stata subito sottoposta dai medici alle terapie disintossicanti. Non è chiaro come la neonata abbia assunto il principio attivo dello stupefacente. Fra le ipotesi il latte materno o l'aver inalato il fumo della cannabis. Il padre lo scorso anno era stato arrestato in un'operazione antidroga ed era ai domiciliari.

