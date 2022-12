Strage di Fidene, il killer Claudio Campiti prendeva il Reddito di cittadinanza

13 dicembre 2022 a

Claudio Campiti fino a settembre 2021 ha percepito il Reddito di cittadinanza. Il killer di Fidene, che domenica scorsa ha ucciso tre persone durante una riunione di condominio, ha incassato a lungo il sussidio. E' stato Il Messaggero a riportare la notizia. L'uomo, tra l'altro, da diversi anni non pagava i debiti che aveva con il consorzio Valleverde di cui faceva parte. Capiti aveva pianificato la fuga all'estero. Dopo la sparatoria voleva lasciare l'Italia. Il Messaggero spiega che alla vigilia della convalida del fermo, emerge la novità del Rdc. Secondo le ultime ricostruzioni, una volta arrivato sul posto dei delitti, Campiti si sarebbe diretto verso il tavolo in cui prendeva posto il consiglio di amministrazione, avrebbe urlato "vi ammazzo tutti", poi ha iniziato a sparare. Avrebbe colpito prima Sabina Sperandio, poi Nicoletta Golisano e infine Elisabetta Silenzi, per poi essere bloccato.

Strage durante riunione del condominio, "vi ammazzo tutti": tre morti e quattro feriti

