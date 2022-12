Selvaggia Lucarelli scatenata contro i tassisti: "Ecco cosa è accaduto a Milano" | Video

13 dicembre 2022 a

Su Twitter esplode la polemica contro i tassisti di Milano. La innesca un video pubblicato da Selvaggia Lucarelli. Le immagini testimoniano la lunghissima fila di persone in attesa di un taxi durante la gelida scorsa notte. Lucarelli non ci va leggera: "Stanotte alla stazione centrale di Milano questa era la situazione taxi. Quella dei taxi è una delle vicende più paradossali del Paese: a una domanda sempre crescente non si risponde con un’offerta adeguata per non disturbare il mercato nero delle licenze di una lobby".

E ancora: "Lobby che non emette scontrini, che mette a ferro e fuoco il paese di fronte a ipotesi di libera concorrenza, che manifesta contro Uber ma poi si accorda privatamente con Uber". Come sempre accade per i tweet di Lucarelli, immediatamente si scatena il dibattito tra chi condivide la sua posizione e chi la critica duramente.

"C’eravamo anche noi in quella fila - commenta Francesco Fiore - Mia moglie e mio figlio di 4 anni per il troppo freddo sono andati a ripararsi al bar Motta, in attesa di una mia telefonata. Nel frattempo a mia moglie hanno rubato la borsa. Queste anche le conseguenze della disorganizzazione". Ovviamente c'è anche chi l'attacca: "Devi aver avuto una storia con un taxista che non è andata a buon fine. Non si spiega altrimenti. Forse non sai i sacrifici che fanno e non ti va di approfondire. Le lobby sono altre, tipo notai, ordine dei medici etc. Stai al caldino dai e continua con i balletti e il nulla cosmico".

