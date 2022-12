Scandalo Qatar-Ue, si aggrava la posizione di Antonio Panzeri: "Era il manovratore, come un criminale"

13 dicembre 2022 a

La posizione di Antonio Panzeri nello scandalo Qatar-Ue sembra aggravarsi sempre di più. I magistrati belgi che stanno indagando su quello che ormai viene definito il Qatargate, non hanno dubbi: era lui il "manovratore" che innescava la corruzione. Secondo le accuse, Panzeri "si muoveva manovrando come un capo in modo criminale e spregiudicato". Parole molto chiare, che delineano una posizione di comando per l'ex europarlamentare. Pare ormai chiaro che ad avere un ruolo chiave per la gestione dei rapporti con il Qatar, era la Ong Fight impunity , fondata nel 2019 e di cui lui faceva parte. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, riusciva a orientare il giudizio sul Qatar influenzando il Parlamento europeo, ma lo faceva con soldi e doni che arrivavano proprio dal paese arabo. Ora gli inquirenti vogliono capire bene quale è stato il ruolo della Ong in quello che sembra essere uno scandalo soltanto all'inizio. Nell'Ong, tra l'altro, all'interno del consiglio onorario, figuravano nomi importanti come Emma Bonino, Dimitris Avramopoulos e Federica Mogherini. Naturalmente si sono dimessi tutti dopo l'arresto di Panzeri, della greca Eva Kaili e del suo compagno, Francesco Giorgi. Le prossime settimane saranno decisive per l'inchiesta.

Europarlamento nel caos: Panzeri "corrompeva Ue in cambio di benefici" dal Qatar, moglie e figlia "trasportavano doni"

