Perugia, cento minorenni controllati dai carabinieri in un centro commerciale di Corciano

12 dicembre 2022 a

a

a

Circa cento minorenni sono stati fermati dai carabinieri per i controlli in un centro commerciale di Corciano, in provincia di Perugia. Ai militari dell'Arma era stata segnalata la presenza di un gruppo di minori che spesso hanno comportamenti violenti e da bulli nei confronti dei loro coetanei, creando anche disagi nella strutta e nei parcheggi sotterranei, dove tra l'altro sono stati imbrattati diversi muri. Con l'aiuto di un pastore tedesco dei carabinieri cinofili di Firenze, i militari hanno dunque proceduto alle verifiche. Nell'occasione è stato spiegato ai ragazzi quanto siano gravi alcuni gesti (spesso commessi perché fomentati dal gruppo) e come prendere di mira un coetaneo possa avere gravi conseguenze, fino ad arrivare anche alla sua morte. I controlli sono stati effettuati in collaborazione con i militari della stazione di Ponte San Giovanni e anche nel centro commerciale della stessa frazione del comune di Perugia. Nel periodo delle feste di Natale saranno più intensi del solito.

Tentano di entrare in un supermercato: ladri in fuga per l'allarme

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.