Truffe e frodi informatiche in netto aumento. Il Fisco beffato grazie al superbonus edilizio

Le truffe e le frodi informatiche sono in netto aumento. Una crescita esponenziale. L'Unità di informazione finanziaria (Uif) presso la Banca d'Italia, sottolinea l'incredibile balzo delle operazioni sospette legate a illeciti fiscali, frodi informatiche e ransomware, con valute e attivi virtuali. La Uif sottolinea che nel 2019 le segnalazioni erano state 566, nel 2021 si è passati a quota 3.453, fino a superare la soglia delle 5mila nell'anno in corso. Alcuni operatori hanno intercettato e segnalato "flussi in criptovalute". L'obiettivo è quello di frodare il Fisco mediante cessione di finti crediti fiscali derivati da bonus edilizi. I proventi, oltre che a essere prelevati in contanti, vengono impiegati per acquistare cripto valute e lingotti.

