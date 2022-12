Mini Cooper contro pullman, tre morti e due feriti: tragedia nel Barese

12 dicembre 2022 a

È di tre morti e due feriti il bilancio di un tremendo incidente stradale avvenuto la scorsa notte sulla statale 96, in direzione Altamura all’altezza di Modugno, nel Barese. Le vittime - M. T. di 21 anni, una 19enne e una 25enne originarie di Bari e Mola di Bari - erano a bordo di Mini Cooper che, per cause in fase di accertamento si è scontrata contro un pullman, guidato da un uomo di 65 anni, che stava uscendo da un’area di servizio.

Tragedia sulla strada, auto si schianta: tre morti e quattro feriti, tutti sullo stesso veicolo

Per il 21enne, alla guida dell’auto, non c’è stato scampo: l’impatto contro il bus prima e contro lo spartitraffico dopo è stato fatale. Gli altri tre occupanti sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati d’urgenza al policlinico di Bari: le due giovani donne, ricoverate in Rianimazione sono morte nella notte a causa delle ferite troppo gravi riportate. Un altro dei feriti è ancora in ospedale, ricoverato nel reparto in Chirurgia plastica. Sull’accaduto indagano i carabinieri intervenuti sul posto assieme ai vigili del fuoco.

