Roma, sparatoria Fidene: Campiti aveva con sé 170 proiettili e 6mila euro con il passaporto

12 dicembre 2022 a

a

a

Claudio Campiti, l’uomo che ieri mattina ha ucciso a colpi di pistola tre donne che partecipavano alla riunione del consorzio Valleverde in un gazebo di via Monte Gilberto a Fidene, Roma, aveva con sè un totale di 170 proiettili e anche un secondo caricatore. A quanto si apprende i colpi esplosi sono stati 7-8, altri sette erano nel caricatore e 155 sono stati trovato addosso a Campiti. La procura di Roma contesta, oltre al triplice omicidio volontario con le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi, anche il pericolo di fuga a Campiti. A quanto si apprende, quando è stato bloccato dopo la sparatoria aveva con sé il passaporto e uno zaino con alcuni indumenti e seimila euro in contanti.

Strage durante riunione del condominio, "vi ammazzo tutti": tre morti e quattro feriti

È stato inoltre sequestrato dai carabinieri, su disposizione della procura di Roma, il poligono di Tor di Quinto dove Campiti si è recato questa mattina portando poi via una pistola semiautomatica Glock 45 con cui poco dopo ha aperto il fuoco nel gazebo di via Monte Giberto a Fidene, uccidendo tre donne. Accertamenti sono in corso per valutare eventuali responsabilità a carico dei gestori.

Sparatoria, chi è il killer: pistola rubata al poligono, su un blog accuse al consorzio del condominio

"La signora che si trova all’Umberto I sta bene. Farà il decorso qui, anche con un supporto psicologico, e quando sarà il momento sarà dimessa. Ha un foro di entrata e uscita di un proiettile. La persona più grave è la donna che si trova al Sant’Andrea. Ha due figli ed è stata operata verso le 14. Ora si trova in rianimazione, costantemente monitorata. L’uomo al Pertini non ha complicanze. Era un sospetto infarto. Infine l’altro uomo portato al Gemelli ha 20 giorni di prognosi ma è fuori pericolo di vita. È stato l’eroe della giornata, colui che ha avuto una ferita al volto a causa del proiettile (procuratasi cercando di disarmare l’autore degli spari, ndr)". Questo il bollettino medico sui feriti della sparatoria di questa mattina di Fidene. A darne notizia l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, al termine della visita alla ferita ricoverata all’Umberto I e prima di recarsi al Sant’Andrea.

Strage di Fidene, il sindaco Riccardo Nini: "Campiti viveva sotto i livelli minimi"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.