Umbria, truffa del cellulare: i carabinieri scoprono l'autore della falsa vendita. E scatta la denuncia

La truffa in rete stavolta finisce con una denuncia. Sono stati i carabinieri di Spoleto a deferire all'autorità giudiziaria in stato di libertà un uomo di 53 anni che si era fatto accreditare 190 euro per un cellulare che aveva messo in vendita ma che non ha mai spedito all'acquirente. E' stato proprio quest'ultimo a presentare denuncia e a far scattare le indagini che hanno permesso di risalire al truffatore. I carabinieri ribadiscono, ancora una volta, che i reati online sono in crescita, soprattutto in relazione all'e-commerce.

L'Arma spiega che occorre fare la massima attenzione e invita a seguire alcuni consigli: selezionare prodotti commerciali, diffidando da offerte anomale o prezzi assolutamente fuori mercato; individuare le corrette piattaforme di e-commerce idonee a fornire le maggiori garanzie; non rilasciare la disponibilità di sistemi di pagamento elettronico a figli e/o parenti minorenni in quanto talvolta non sono in grado di valutare il rapporto qualità-prezzo del prodotto da acquistare; richiedere garanzie di acquisto per l’acquirente/venditore attraverso diverse modalità.

"L’impegno istituzionale nel settore - scrivono i carabinieri - è sempre massimo, soprattutto per i reati che coinvolgono le fasce deboli come dimostrato nel caso del cellulare". Il comando provinciale di Perugia sta dedicando la massima attenzione al fenomeno delle frodi informatiche, sia in ottica di repressione che di prevenzione.

