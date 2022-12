Assisi, si accorge del furto del portafoglio e chiama la polizia. Denunciato un 55enne

11 dicembre 2022 a

a

a

Il tentativo di rubare un portafoglio costa caro a un 55enne, denunciato dalla polizia. E' accaduto a Santa Maria degli Angeli, nel comune di Assisi. Una donna era a cena in un locale, quando si è accorta che la sua borsa, appesa a un appendiabiti, era in terra. Si è insospettita ed è andata a controllare, si è subito resa conto che qualcuno le aveva sottratto il portamonete. Ha cercato di farselo consegnare da un uomo che era seduto vicino all'appendiabiti che credeva essere l'autore del furto. Poi ha deciso di chiamare la polizia. Agli agenti, arrivati sul posto, ha spiegato di aver notato due persone sospette sedute vicino all'appendiabiti che probabilmente si erano impossessate del portafoglio. Ha raccontato che ha cercato di farsi riconsegnare la refurtiva e di aver provato a filmare uno dei due che poco prima dell'arrivo degli agenti le ha detto di aver lasciato il portamonete sopra una sedia, per distrarre i presenti e fuggire via. La donna è tornata in possesso del portafoglio, da cui non è stato rubato nulla. Grazie agli elementi acquisiti dai testimoni e dalla vittima, i poliziotti hanno rintracciato l'uomo (italiano, classe 1967) e lo hanno denunciato per tentato furto aggravato.

Assalto alla cassaforte di un'azienda: allarme e polizia mettono in fuga i ladri

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.