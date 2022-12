Meteo, ancora maltempo: pioggia e neve. Fiocchi anche in pianura. La previsioni

11 dicembre 2022 a

Sull'Italia è in arrivo una nuova perturbazione. Anche la settimana che inizia lunedì 12 dicembre, si annuncia all'insegna del maltempo, almeno secondo le previsioni del portale 3bmeteo.com. Il meteorologo Edoardo Ferrara spiega che anticicloni assenti e Mediterraneo preda delle perturbazioni atlantiche causeranno nuove fasi di brutto tempo, confermando un dicembre molto movimentato dal punto di vista meteo. “Mentre il Sud - spiega Ferrara - smaltirà i residui effetti del fronte freddo di domenica con locali piogge, tra martedì 13 e mercoledì 14 arriverà di gran carriera una nuova perturbazione. L'obiettivo principale sarà il Centrosud con rovesci e temporali diffusi, anche di forte intensità, specie sul lato tirrenico; neve inizialmente a quote basse sull'Appennino centrale, ma in successivo rialzo per venti di Scirocco e Libeccio più miti". Precipitazioni più deboli nelle regioni del nord, che però potrebbero essere di carattere nevoso anche in pianura, considerate le basse temperature. Nevicate possibili in Emilia Romagna, Lombardia, basso Piemonte e nelle province di Savona e Genova.

La vera ondata di maltempo arriverà giovedì. “Nuova perturbazione - prosegue Ferrara - con ulteriori piogge e temporali che questa volta potrebbero coinvolgere maggiormente anche il Nord Italia: in questa fase neve inizialmente a quote molto basse al Nordovest ma in successivo rialzo, con rischio anche di gelicidio (pioggia che congela) in alcune valli tra entroterra savonese, basso Piemonte e Appennino piacentino-parmense. Altre preziose nevicate interesseranno nel frattempo le Alpi”

Secondo il portale il meteo resterà variabile sino al periodo di Natale: “Nei giorni a seguire potremmo assistere ad una tregua per la temporanea rimonta di un campo di alta pressione. Tuttavia potrebbe durare poco, in quanto in prossimità delle feste natalizie sarà possibile il ritorno di nuove perturbazioni con ulteriori piogge e nevicate. Si tratta di una tendenza ancora in fase di analisi e che necessiterà di ulteriori conferme", visto che ancora mancano quasi due settimane.

