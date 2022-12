Perugia, vigili del fuoco: Francesco Orrù lascia il comando. "Un onore lavorare qui". Arriva Antonio Albanese

11 dicembre 2022 a

Cambio della guardia al comando provinciale dei vigili del fuoco di Perugia. L’ingegnere Francesco Orrù lascia il suo incarico per Genova. Al suo posto arriva l’ingegner Antonio Albanese proveniente dal Comando dei vigili del fuoco di Varese. “Sono onorato - ha detto l’ingegner Orrù al momento dei saluti al Comando - di aver condiviso con voi l’esperienza di comandante di Perugia, capoluogo di una regione bellissima, ricca di storia, cultura e bellezze naturali. Vi assicuro che il mio obiettivo è sempre stato quello di far crescere il Comando sia all’interno della nostra struttura sia all’esterno in modo tale che la nostra attività potesse ricevere beneficio da tale crescita”. E ancora: "I quindici mesi trascorsi a Perugia sono stati piacevoli, impegnativi e formativi. Ho incontrato persone sincere, oneste e soprattutto appassionate del nostro lavoro, che hanno impresso nella mia memoria una immagine indimenticabile che porterò sempre con me".

