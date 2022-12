Perugia, furiosa lite tra un uomo e la compagna. La donna chiama la polizia

11 dicembre 2022 a

a

a

A Perugia i poliziotti sono intervenuti in una casa in cui era stata segnalata un’animata lite fra un uomo e la compagna. A richiedere l’intervento degli agenti è stata la donna, preoccupata per l’atteggiamento aggressivo del compagno – in stato di ebbrezza - con il quale aveva discusso per motivi economici. Giunti sul posto, gli uomini della volante hanno preso contatti con la signora che ha riferito di essersi allontanata dall’abitazione insieme al figlio dopo aver discusso con il compagno e alcuni parenti. Gli operatori della polizia, dopo averla tranquillizzata, hanno informato la donna delle proprie facoltà di legge. Dopo aver constatato che non necessitava dell’intervento dei sanitari, gli agenti hanno provveduto a verificare l’eventuale detenzione di armi, controllo che ha avuto esito negativo. Successivamente, hanno accompagnato la ragazza – che nel frattempo aveva espresso l’intenzione di allontanarsi dall’abitazione - a recuperare alcuni effetti personali per trascorrere la notte da un conoscente. (Foto di archivio).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.