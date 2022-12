Perugia, assalto alla cassaforte: allarme e polizia mettono in fuga i ladri

11 dicembre 2022 a

Nella notte tra venerdì 9 dicembre e sabato 10, intorno alle 2 e mezzo, in seguito alla chiamata al Numero Unico di Emergenza Europeo, gli agenti della polizia di Stato sono intervenuti in un’azienda del Corcianese dove era appena scattato l’allarme antintrusione. Gli operatori, giunti immediatamente sul posto, hanno preso contatti con il personale addetto alla vigilanza e con chi aveva chiesto aiuto. Quest'ultima ha riferito ai poliziotti che, mentre stava per accedere nella ditta, aveva sentito alcuni rumori seguiti dall’allarme antifurto. Temendo un’intrusione, aveva subito chiesto aiuto alla polizia. Gli agenti, a quel punto, hanno effettuato un sopralluogo con il vigilante riscontrando che alcune persone, con un piccone avevano infranto il vetro di un lucernaio e, utilizzando una grata di protezione come scaletta, erano riusciti a introdursi all’interno dell’azienda. Una volta dentro avevano cercato di forzare una cassaforte ma erano stati messi in fuga dall’allarme e dall’imminente arrivo dei poliziotti. Gli operatori hanno quindi sequestrato gli strumenti di effrazione utilizzati, acquisito le immagini riprese dal sistema di video sorveglianza ed effettuato un accurato controllo delle immediate adiacenze dell’azienda, alla ricerca di ulteriori elementi utili ai fini delle indagini. Sono in corso le attività di indagine per coprire chi ha cercato di mettere a segno il colpo.

