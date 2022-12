Tragedia ad Alessandria, fuori strada auto con sette persone a bordo: morti tre giovani

11 dicembre 2022 a

Tragedia questa notte sulle strade dell’Alessandrino, in Piemonte. A Cantalupo, attorno alle 4, un’auto con 7 persone a bordo è finita fuori strada sulla provinciale 244. Sono morti tre giovani di 23, 21 e 16 anni. Ricoverati in gravi condizioni altri due passeggeri, lievemente feriti gli ultimi due occupanti della vettura.

Come spiegato dalla sala operativa provinciale dei vigili del fuoco - avvertita dai carabinieri e intervenuta con 2 squadre impegnate per oltre 3 ore - la zona alle porte della città di Alessandria, è quella del passaggio a livello (traffico ferroviario sospeso).I carabinieri stanno lavorando per accertare la dinamica di quanto accaduto poche ore fa, ma c'è una prima ricostruzione dei fatti: a quel che sembra, l'auto dei ragazzi è stata notata mentre procedeva zigzagando. I militari avrebbero intimato l'alt accendendo i lampeggianti. Chi era alla guida della macchina, invece di fermarsi, avrebbe accelerato dirigendosi verso la periferia. Ne è nato un inseguimento che si è interrotto nella zona della scuola di Polizia, quando il veicolo occupato dai sette ragazzi ha fatto perdere le proprie tracce. Poco dopo, però, all'altezza del passaggio a livello per Cantalupo, forse per la nebbia e l'asfalto viscido, l'auto è drammaticamente finita fuori strada. Poco dopo sono arrivati anche i carabinieri che avevano precedentemente intercettato il mezzo.

(notizia in aggiornamento)

