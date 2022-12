Milano, grave uomo accoltellato durante festeggiamenti del Marocco. In 5mila in strada

11 dicembre 2022 a

a

a

L’uomo, verosimilmente nordafricano, accoltellato alla gola nel corso dei festeggiamenti a Milano per la vittoria del Marocco sul Portogallo ai mondiali di calcio del Qatar sarebbe intervenuto per sedare una lite tra un gruppo di almeno cinque giovani marocchini, apparentemente sorta per futili motivi. È quanto emerge dalle prime ricostruzioni effettuate dagli inquirenti. In queste fasi, il malcapitato avrebbe urtato accidentalmente un passante, un giovane verosimilmente dell’est Europa - estraneo ai festeggiamenti in corso - il quale, senza apparente motivo, lo ha accoltellato alla gola dandosi alla fuga in direzione di Piazzale Loreto. Sull’accaduto indagano la Procura e i Carabinieri di Milano.

Video su questo argomento Mondiali, Marocco nella storia: è in semifinale. Portogallo eliminato, Cristiano Ronaldo chiude in lacrime | Video

Circa 5000 tifosi del Marocco erano scesi in strada al triplice fischio dell’incontro dei quarti di finale del mondiale del Qatar vinto contro il Portogallo. In vari quartieri della città, si sono evidenziati gruppi di tifosi intenti a festeggiare mentre circa tremila persone sono confluite in corso Buenos Aires, prevalentemente altezza piazza Oberdan, controllati dal dispositivo di ordine pubblico predisposto dalla Questura e composto da contingenti della Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza mentre la Polizia Locale sta gestendo il traffico veicolare nelle zone interessate dai tifosi in festa.

Mondiali, Marocco nella storia: batte la Spagna ai rigori e vola ai quarti. Gol e highlights

In coda ai festeggiamenti la Polizia di Stato ha fermato in corso Buenos Aires un cittadino marocchino del ’97 che è stato sorpreso, da personale in servizio di ordine pubblico, esplodere pericolosamente e in più occasioni fuochi d’artificio. Il giovane è stato accompagnato i

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.