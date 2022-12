Mattarella positivo al Covid, Crisanti: "Leggerezza presentarsi senza mascherina a La Scala"

10 dicembre 2022 a

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, positivo al Covid. Nel comunicato in cui si annuncia la malattia si spiega che "è stato quindi necessario rinviare gli impegni dei prossimi giorni. Il presidente, tranne qualche linea di febbre, è sostanzialmente asintomatico e continua a occuparsi dei suoi compiti, pur isolato nell’appartamento al Quirinale". Corsa agli auguri di pronta guarigione da parte del mondo della politica in particolare, in primis il presidente del consiglio Giorgia Meloni.

"Non so se il presidente si è contagiato in occasione della prima al teatro La Scala, questo non si può stabilire ma sicuramente quella era un’occasione a rischio, il presidente è una persona anziana, siccome le persone anziane se si infettano, specialmente fragili, sono a rischio di morire, forse avrebbe fatto bene a dare l’esempio. A mio avviso, se posso dirlo, il presidente Mattarella ha commesso una leggerezza, sicuramente non è un giovanotto e magari ha dato l’idea che il problema non esista più nemmeno per le persone anziane e invece il problema esiste" dice, contattato dall’agenzia Dire, il senatore Pd e virologo Andrea Crisanti,

Il Covid, ricorda il professore ordinario di microbiologia all’Università di Padova, "non si è depotenziato per niente, è che siamo vaccinati. Mattarella si è vaccinato diverse volte e quindi è probabile che nel giro di pochi giorni superi questo evento. Sicuramente ha fatto male a non mettersi la mascherina perché bisogna dare l’esempio ai fragili". Fare appelli al Governo a ripensare ad alcune misure di precauzione alla luce del fatto che il virus circola ancora moltissimo e che ci avviciniamo ai grandi ammassamenti delle feste, "lo ritengo inutile, perché ideologicamente questo Governo ha cancellato il Covid" ha concluso Crisanti.

