Terremoto in Sicilia, epicentro in provincia Catania e vicino Ragusa: magnitudo ed epicentro

Terremoto in Sicilia registrato dalla Rete sismica nazionale alle ore 21,26 dell'8 dicembre 2022. L'epicentro - secondo quanto rilevato dall'Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) è stato localizzato tra le province di Catania e Ragusa, a 4 chilometri da Mazzarone (Ct) e 10 da Chiaramonte Gulfi e Arcate (Rg). La forte scossa ha avuto una magnitudo di 4.1 e una profondità di circa 10 chilometri.

Grande paura in Sicilia, il sisma è stato avvertito in diverse province dell'isola, con molte persone che si sono riversate nelle strade. Al momento non risultano segnalazioni di danni a cose o persone. "Da un primo sopralluogo, eseguito insieme a carabinieri e agenti della polizia municipale, non si segnala alcun danno a cose e persone. C’è stato un grande spavento. In alcune abitazioni sono caduti mobili e suppellettili, ma non ci sono stati grossi problemi", ha commentato Giovanni Spata, sindaco di Mazzarrone interpellato da RaiNews.

