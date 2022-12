Papa Francesco, i Re Magi arriveranno da Foligno: mille fedeli a San Pietro per l'Epifania

Giulia Silvestri 08 dicembre 2022 a

Arriveranno da Foligno i doni che i Re Magi porteranno a Papa Francesco il prossimo 6 gennaio. Sono oltre mille i folignati che partiranno alla volta di Roma per incontrare il Pontefice per la 36esima edizione di “Viva la Befana – per riaffermare e tramandare i valori dell’Epifania”, il corteo storico-religioso e folcloristico che dal 1986 celebra la festività cristiana dell’epifania in Piazza San Pietro. Pace, solidarietà e fratellanza tra i popoli sono i valori cardine dell’evento che mira a riaffermare l’universalità della ricorrenza religiosa. Organizzata da Europae Fami.li.a. (Famiglie Libere Associate d’Europa), la manifestazione vede arrivare ogni anno i Re Magi da una diversa città d’Italia. Protagonista dell’edizione 2023, dopo due anni di assenza dovuti alla pandemia, sarà proprio la città della Quintana, capofila dell’evento, con gli oltre 1000 folignati pronti a sfilare lungo via della Conciliazione per arrivare in Piazza San Pietro dove all’ascolto dell’Angelus seguirà la consegna dei doni al Vescovo di Roma.

Niente oro, incenso e mirra, quindi, ma i 3 doni simbolici ancora da svelare che saranno portati da tre cavalieri in abiti barocchi avranno tutti la firma della città e il giorno prima della partenza, il 5, riceveranno la benedizione da parte del vescovo Domenico Sorrentino. Al seguito dei Re Magi saranno il sindaco Stefano Zuccarini e la giunta del Comune di Foligno attesi il giorno stesso anche dal sindaco della capitale, Roberto Gualtieri, e le centinaia di folignati che sfileranno in rappresentanza delle numerose associazioni culturali, sportive e di volontariato della città. Protagonisti i figuranti della Giostra della Quintana e i piccoli della Quintanella di Scafali e della Quintanella di San Giovanni Profiamma, gli Sbandieratori e Musici Città di Foligno, e ancora l’associazione Rasiglia e le sue sorgenti, il Carnevale e la Comunanza di Sant’Eraclio, il comitato folignate del Centro Sportivo Italiano, l’Unione ciclistica Start, e ancora, la Protezione Civile e tutte le associazioni e le comunanze dei territori della montagna, da Capodacqua a Colfiorito, da Annifo a Pale. Tutti rigorosamente in abiti di rappresentanza sfileranno sotto le bandiere e gli stemmi delle proprie associazioni, molte delle quali stanno già preparando ulteriori doni tipici del territorio da consegnare al Papa.

Un vero e proprio spettacolo è quello che tutti i partecipanti hanno in serbo, pronti a stupire il Pontefice. Numerosi anche i cittadini che potranno assistere alla manifestazione in Piazza, e per tutti i desiderosi di partecipare c’è tempo fino al 15 dicembre per inviare la propria domanda. Il ricco e numeroso corteo folignate riceverà l’abbraccio delle migliaia di persone presenti che ogni anno affollano Piazza San Pietro per ascoltare l’Angelus del Pontefice. Foligno sarà la protagonista assoluta, quindi, e a presentarla al vasto pubblico sarà il presidente dell’associazione Europae Fami.li.a. “L’evento avrà risonanza internazionale – ha detto l’assessore al turismo Michela Giuliani – Foligno mostrerà le sue tradizioni e peculiarità attraverso i suoi protagonisti: le associazioni che animano da sempre la città”. Per l’assessore alla cultura Decio Barili “è un importante primato sociale e culturale per Foligno essere capofila di una manifestazione di così grande prestigio e portata che da quasi 40 anni segna un momento importante delle festività natalizie. Foligno con le sue associazioni, istituzioni e la sua tradizione sarà finalmente protagonista e si presenterà al cospetto di Papa Francesco nella sua veste migliore”. (Nella foto in alto gli assessori Michela Giuliani e Decio Barili).

