Cani incustoditi provocano incidente tra auto. Muore uno dei due animali. Multato il proprietario

08 dicembre 2022 a

In provincia di Perugia, ad Assisi, un uomo ha lasciato incustodita una coppia di cani che ha provocato un incidente in cui sono rimaste coinvolte due auto. Uno degli animali è morto. Per questo al proprietario sono state elevate dai carabinieri due contestazioni amministrative. Sempre i militari della compagnia carabinieri di Assisi nell’ultima settimana hanno eseguito verifiche su 441 automezzi, 576 persone e 21 locali pubblici, elevando 13 contravvenzioni per infrazione alle norme del codice della strada e a leggi speciali. Un automobilista con la patente di guida scaduta è stato sanzionato mentre altri due sono stati sorpresi al volante di veicoli sottoposti a fermo amministrativo per motivi fiscali. I militari hanno elevato multe salatissime con comunicazione all’agenzia delle entrate per l’alienazione dei veicoli. (Foto di archivio).

