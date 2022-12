Morto Massimiliano, suicidio assistito in Svizzera. Era malato di sclerosi. L'ultimo video

08 dicembre 2022 a

Massimiliano detto Mib, 44enne toscano, da sei anni malato di sclerosi multipla, è morto attraverso il suicidio assistito in una clinica della Svizzera. Lunedì aveva lanciato un appello video in cui chiedeva di essere aiutato "a morire a casa mia", in Italia. Ovviamente a causa delle norme vigenti non è possibile e il suicidio assistito si è consumato in Svizzera. A dare la notizia è stata l'associazione Luca Coscioni a cui l'uomo si è rivolto, considerato che non era più autonomo. L'associazione stessa spiega che Massimiliano è stato accompagnato da "Felicetta Maltesse, 71 anni, iscritta e attivista della campagna Eutanasia Legale e da Chiara Lalli, giornalista e bioeticista". Entrambe andranno ad autodenunciarsi ai carabinieri di Firenze. Nel suo ultimo video Massimiliano aveva spiegato che era completamente paralizzato e faceva fatica anche a parlare: "Da un paio di anni siccome non ce la faccio più, ho iniziato a documentarmi su internet su metodi di suicidio indolore". "Finalmente - aggiungeva - ho raggiunto il mio sogno. Peccato che non l'ho raggiunto in Italia, ma mi tocca andare all'estero". E ancora: "Perché non posso farlo qui in Italia? A casa mia, anche in un ospedale, con i parenti, gli amici?". "No, devo andarmene in Svizzera. Non mi sembra una cosa logica questa. Sono costretto ad andarmene via, per andarmene via".

Video su questo argomento Fine Vita, l'appello di un 44enne affetto da sclerosi multipla TMNews

