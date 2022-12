Maximilian Eder, la procura di Perugia indaga sull'ex colonnello tedesco arrestato: aveva contatti in Umbria?

08 dicembre 2022 a

La procura di Perugia indaga sulla presenza in Umbria di Maximilian Eder, il cittadino tedesco arrestato a Ponte San Giovanni nell'ambito dell'operazione antiterrorismo della polizia tedesca a cui hanno collaborato gli agenti della Digos. L'uomo, 64 anni, ex militare, era in un hotel da giorni e ora sulla vicenda vuole vederci chiaro Raffaele Cantone, capo della procura perugina. L'obiettivo è capire per quali motivi Eder si trovava in città. Era soltanto di passaggio oppure doveva incontrare qualcuno? Quale era esattamente lo scopo del suo viaggio? Sono coinvolte altre persone?

L'ex tenente colonnello delle forze speciali militari della Germania, era arrivato da Ancona dove era sbarcato da un traghetto proveniente dalla Croazia. Da circa una settimana era nella struttura alberghiera in cui è stato arrestato. Sembra che nei giorni della sua permanenza in Umbria non si sia mai allontanato dall'hotel. Secondo le forze di polizia tedesche, Maximilian Eder aveva il ruolo di reclutare personale e forse anche di acquistare armi per il previsto assalto al Bundestag, il parlamento tedesco.

Nei mesi scorsi Eder era stato protagonista delle proteste per le restrizioni imposte dal governo per cercare di arginare la diffusione del Covid. Si era presentato in piazza indossando uniforme e basco.

