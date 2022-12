Camorra, duro colpo al clan Mazzarella: arrestati i vertici

Christian Campigli 07 dicembre 2022 a

a

a

Una nuova vittoria dello Stato contro la Camorra. Contro quel male oscuro che inquina l'economia e la quotidianità di un intero territorio. Polizia e carabinieri di Napoli, con la collaborazione degli agenti della polizia ferroviaria di Genova, hanno eseguito un decreto di fermo di indiziato di delitto disposto dalla Dda partenopea nei confronti di Michele Mazzarella, 44 anni, Ciro Mazzarella, 51, e Salvatore Basile di 38 anni, ritenuti vertici del clan attivo in diversi quartieri del centro di Napoli e in alcuni comuni della provincia. I due Mazzarella e Basile, come riporta l'agenzia di stampa AdnKronos, sono ritenuti gravemente indiziati di associazione di tipo mafioso e di aver promosso, organizzato e partecipato al cartello criminale denominato clan Mazzarella, associazione di tipo mafioso storicamente radicata ed egemone in numerosi quartieri della città di Napoli, nonché in vari comuni della provincia, tra cui i quartieri di Forcella, Maddalena, San Giovanni a Teduccio, Connolo, Case Nuove, Mercato, Porta Nolana e i comuni di San Giorgio a Cremano, Portici, Pomigliano e Somma Vesuviana. Basile e Michele Mazzarella sono gravemente indiziati anche di diversi episodi di estorsione commessi ai danni di pregiudicati costretti a pagare una quota al clan per lo svolgimento delle attività illecite nei territori ritenuti di competenza criminale del clan. Appena due giorni fa, il 5 novembre, una vasta operazione della polizia ha portato all'esecuzione di un'ordinanza nei confronti di venticinque persone, a vario titolo ritenute legate al clan camorristico Mazzarella. Le indagini coordinate dalla direzione distrettuale antimafia si sono concentrate in particolare sull'attività di estorsione ai danni dei venditori ambulanti nel mercatino di piazza Mancini, a ridosso di piazza Garibaldi, e nelle strade adiacenti. Oggi gli uomini in divisa segnano così un nuovo colpo ai danni di uno dei due cartelli criminali, insieme alla cosiddetta Alleanza di Secondigliano, che di fatto controllano le attività criminali nella città di Napoli e in parte della provincia. Michele Mazzarella, Ciro Mazzarella detto 'o fenomeno e Salvatore Barile sono considerati gli esponenti di vertice del clan camorristico.

