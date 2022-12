Morti due giovani: auto esce di strada poi si schianta contro un albero

07 dicembre 2022 a

Ancora due giovani morti sulle strade. Due ragazzi, di 18 e 19 anni, sono deceduti a causa di un incidente stradale avvenuto la scorsa notte lungo la strada provinciale 95 che da Cerignola conduce a Candela nel Foggiano. Le vittime viaggiavano a bordo di una utilitaria. Per cause ancora in corso di accertamento, chi era al volante ha perso il controllo della vettura che prima è uscita di strada poi si è schiantata contro un albero. Purtroppo niente da fare per i due giovani. Sul luogo dell'incidente sono accorsi i medici del 118: inutile ogni loro tentativo. Sul posto, anche i vigili del fuoco che hanno estratto i corpi dalle lamiere.

