Violenza sessuale su una disabile: arrestato maestro di musica e canto

A Trapani sabato scorso il personale della Squadra Mobile ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari, su richiesta della procura della Repubblica, nei confronti di un 62enne, presunto autore del delitto di violenza sessuale continuato su di una donna disabile. Le indagini, supportate da intercettazioni ambientali e videoriprese, hanno permesso di raccogliere gravi elementi indiziari a carico di un individuo che lavorava come maestro di musica e canto, il quale avrebbe indotto ripetutamente la vittima, giudicata completamente incapace in virtù di una sentenza del Tribunale di Trapani, a compiere atti sessuali.

Le acquisizioni tecniche raccolte dagli investigatori della polizia, hanno dimostrato la sistematicità dei comportamenti delittuosi e il fatto che l'indagato si approfittava della particolare condizione della donna, che, sottoposta alla potestà tutoria della moglie dell'uomo, sovente era affidata proprio a lui e trascorreva diverso tempo all’interno di uno studio di registrazione dove l’uomo teneva le lezioni. L'indagato è stato codnotto nella Casa Circondariale di Trapani, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Proseguono le indagini per acquisire ulteriori elementi e anche per accertare se l’uomo possa aver commesso fatti delittuosi nei confronti di altre vittime.Nel corso della perquisizione effettuata durante l’esecuzione del provvedimento, è stato sequestrato materiale informatico, per i successivi accertamenti di natura forense. (Foto di archivio).

