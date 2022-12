06 dicembre 2022 a

a

a

A Ischia è stato trovato il corpo della dodicesima vittima della frana. Sono stati i vigili del fuoco a recuperare il cadavere nella zona del parcheggio del Rarone, in fondo a via Celario. Il corpo è ancora in fase di identificazione da parte dei carabinieri, ma è noto che l'ultima dispersa era Maria Teresa Arcamone.

In Umbria 1.850 abusi edilizi: ne sono stati demoliti 430

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.