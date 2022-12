Isole Eolie, onda anomala di un metro e mezzo a Stromboli. Scatta l'allerta tsunami

04 dicembre 2022 a

Alle Isole Eolie non solo il terremoto di questa mattina, domenica 4 dicembre (ore 81.2, magnitudo 4.6, epicentro al largo di Vulcano). Un'onda anomala di oltre un metro e mezzo è stata registrata nei pressi di Stromboli. Sull'isola sono scattati gli allarmi della Protezione civile, l'onda si sarebbe creata a causa del crollo in mare di un pezzo di roccia a seguito di un distacco. La situazione comunque appare sotto controllo, non sono stati registrati danni. Stando al Laboratorio di Geofisica sperimentale, alle ore 15.28 e 16.18 si sono verificate due frane nella sciare del fuoco delle quali la seconda ha generato uno tsunami di circa un metro e mezzo che ha fatto scattare l'allerta tsunami e il suono delle sirene.

Forte scossa di magnitudo 4.6 alle Isole Eolie

