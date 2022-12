Terremoto, forte scossa di magnitudo 4.6 alle Isole Eolie

04 dicembre 2022 a

Ancora un forte terremoto in Italia. Una scossa di magnitudo 4.6, è stata registrata dalla Rete Sismica Nazionale, questa mattina, domenica 4 dicembre, alle ore 8.12. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, spiega che l’epicentro è stato localizzato al largo delle Isole Eolie, in provincia di Messina, a sudovest dell’isola di Vulcano, e a una profondità ipocentrale di soli 3 km. Dopo circa un’ora dall’evento sono state registrate altre 3 scosse, di magnitudo 2.0, 1.7 e 1.8. Sempre l'Ingv scrive sul suo portale che "si tratta di un’area interessata da una sismicità storica significativa. L’evento più importante è quello del 15 aprile 1978 che ebbe una magnitudo Mw pari a 6.0, con danneggiamenti sia a Vulcano che in terraferma. La pericolosità sismica dell’area è alta e legata alla presenza di terremoti tettonici per la presenza di sorgenti sismogenetiche nel Golfo di Patti".

