Pelè di nuovo in ospedale: "E' la mia visita periodica. Grazie per le buone vibrazioni"

Pelè è di nuovo in ospedale. Ma l'immenso campione brasiliano rassicura i suoi fan, sostenitori e ammiratori: è solo una visita di controllo. "Amici, sono in ospedale per la mia visita periodica. Fa sempre piacere ricevere messaggi di incoraggiamento come questo". E' stato lui stesso a scriverlo in un post su Instagram, pubblicando la foto di un messaggio trasmesso su uno schermo gigante in cui gli si augurava una pronta guarigione. "Grazie al Qatar per questo tributo e a tutti coloro che mi mandano buone vibrazioni", ha aggiunto la leggenda del calcio brasiliano.

Pelè di nuovo ricoverato per il tumore al colon. I medici: "Condizioni stabili, presto dimesso". La pazzesca carriera de O Rei del calcio

