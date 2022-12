Juve, scatta anche l'indagine della Uefa: "Sospette violazioni finanziarie"

01 dicembre 2022 a

Anche l'Uefa ha aperto un'inchiesta sulla Juventus. L'obiettivo è verificare "potenziali violazioni dei regolamenti sulle licenze per club e sul fair play finanziario". Quindi anche il maggiore organo calcistico europeo accende i riflettori sulla Vecchia Signora del calcio italiano, dopo la richiesta di rinvio a giudizio per Andrea Angelli e altre undici persono. Intanto il gip del Tribunale di Torino, che il 12 ottobre ha respinto le richieste di misure interdittive per Agnelli e gli altri indagati, pur riconoscendo la buona fede nella gestione delle plus valenze, nelle motivazioni ha sottolineato che le modalità con cui sono state portate avanti le manovre stipendi del 2020 e del 2021 si possono considerare "certamente illecite", al punto che "si condivide la sussistenza di gravi indizi".

